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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 08.06.2026 "Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt" - Person nachträglich verstorben

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, stieß ein 59-jähriger Rennradfahrer am Samstag, den 06.06.2026 auf dem Kallenbergerweg in Zeutern mit einer Katze zusammen und kam zu Fall.

Der Mann erlag am Freitagnachmittag in einer Klinik seinen Verletzungen.

Die ursprüngliche Meldung wurde unter dem nachfolgenden Link veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6289724

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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