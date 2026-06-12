Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisster 24-jähriger Lars S. wohlbehalten zurückgekehrt

Karlsruhe (ots)

Der seit Mittwoch, den 22. April 2026 vermisste 24-jährige Lars S. aus Karlsruhe kehrte heute eigenständig und wohlbehalten zurück.

Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder des Vermissten zu löschen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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