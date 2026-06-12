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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Einbrecher in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am 09. Mai 2026 verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Knielingen. Dort überraschte er einen schlafenden Bewohner und flüchtete zunächst unerkannt. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 43-jährigen Mann, der strafrechtlich bereits erheblich in Erscheinung getreten ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt.

Am 11. Juni 2026 gelang die Festnahme des Verdächtigen in Rheinland-Pfalz.

Er wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Festgenommene befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Pressestelle
Erster Staatsanwalt Graulich
pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe
Pressestelle
Ralf Eisenlohr
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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