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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in der Innenstadt

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag waren mindestens zwei Verletzte die Folge einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren drei Männer im Alter von 19 bis 29 Jahren gegen 02:30 Uhr zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. Im Bereich des Europaplatzes traf die Gruppe auf vier Männer, die sich in Begleitung einer Frau befunden haben sollen. Die bislang unbekannten Männer verwickelten die drei Geschädigten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung und griffen sie schließlich körperlich an.

Einer der unbekannten Täter soll hierbei Pfefferspray eingesetzt und den 19-jährigen Geschädigten im Gesicht getroffen haben. Zwei weitere Täter sollen im Anschluss auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Auch als der junge Mann bereits am Boden lag, sollen die Angreifer so lange weiter körperlich auf ihn eingewirkt haben bis ihm die Flucht gelang.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge erlitten der 19-Jährige und sein 29-jähriger Begleiter leichte Verletzungen.

Ob die Angreifer ebenfalls verletzt wurden sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0721 666 3311 beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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