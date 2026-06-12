PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in Tankstelle

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann raubte am Donnerstagabend offenbar unter Vorhalt einer Waffe Bargeld aus einer Tankstelle und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Räuber gegen 22:00 Uhr eine Tankstelle in der Killisfeldstraße in Karlsruhe-Durlach. Dort begab er sich zügig zum Kassenbereich, zog eine augenscheinlich schwarze Schusswaffe aus seiner Tasche und soll die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem der Mitarbeiter ihm daraufhin einen mittleren dreistelligen Betrag in Scheinen aushändigte, verließ der Täter die Örtlichkeit und flüchtete in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Der Mann soll etwa 1,70m groß gewesen sein, hatte blonde kurze Haare und sprach offenbar mit einem osteuropäischen Akzent. Er trug eine blaue Jacke, eine Einwegmaske und einen Fischerhut in Deutschlandfarben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst telefonisch in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 16:39

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Untersuchungshaft nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 24 Jahren sollen am Mittwochmittag mehrere hochwertige Kleidungsstücke in zwei Kaufhäusern in Karlsruhe gemeinschaftlich entwendet haben. Die beiden Männer befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 15:47

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 75-Jährige bei Trickdiebstahl bestohlen - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Eine bislang unbekannte, weibliche Person entwendete am Mittwochmorgen die Goldkette einer 75-jährigen Frau. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schob die Seniorin gegen 09:45 Uhr ihr Fahrrad auf dem Gehweg der Gustav-Schulenberg-Straße in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße, als neben ihr ein silberner Pkw anhielt. ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 10:28

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter E-Roller-Fahrer am Mittwochmittag mit einer Fahrradfahrerin kollidierte und anschließend weiterfuhr, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 78-jährige Radfahrerin gegen 14:10 Uhr auf dem Radweg entlang der Insterburger Straße. Hier setzte ein bislang unbekannter junger Mann auf seinem E-Scooter offenbar zum Überholvorgang an. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren