Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in Tankstelle

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann raubte am Donnerstagabend offenbar unter Vorhalt einer Waffe Bargeld aus einer Tankstelle und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Räuber gegen 22:00 Uhr eine Tankstelle in der Killisfeldstraße in Karlsruhe-Durlach. Dort begab er sich zügig zum Kassenbereich, zog eine augenscheinlich schwarze Schusswaffe aus seiner Tasche und soll die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem der Mitarbeiter ihm daraufhin einen mittleren dreistelligen Betrag in Scheinen aushändigte, verließ der Täter die Örtlichkeit und flüchtete in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Der Mann soll etwa 1,70m groß gewesen sein, hatte blonde kurze Haare und sprach offenbar mit einem osteuropäischen Akzent. Er trug eine blaue Jacke, eine Einwegmaske und einen Fischerhut in Deutschlandfarben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst telefonisch in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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