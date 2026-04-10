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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 10.04.2026 "Zwei verletzte Polizeibeamte nach Verkehrsunfall"

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens auf Einsatzfahrt auf der Ludwig-Erhard-Allee und der Einmündung Kapellenstraße.

Da zum derzeitigen Zeitpunkt unterschiedliche Aussagen zum Hergang vorliegen, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen des Verkehrsunfalls an die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 94484-0.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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