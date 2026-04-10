Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Sonntag soll ein bislang unbekannter Mann auf einen 18-jährigen in seinem Pkw zugerannt sein. Dieser setzte daraufhin sein Fahrzeug zurück und kollidierte mit einem Ampelmast.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 18-Jährige am 05.04.2026 gegen 00:25 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Tullastraße in Fahrtrichtung Durlacher Allee. Auf Höhe der Einmündung Gerwigstraße/Essenweinstraße soll ein bislang Unbekannter zunächst gegen einen Stromkasten getreten und anschließend mit einem bislang unbekannten Gegenstand in der Hand auf den 18-Jährigen zugerannt sein. Der 18-Jährige erschrak daraufhin und fuhr mit seinem Toyota abrupt zurück und stieß hierbei mit dem Mast einer Lichtzeichenanlage zusammen. Der Fußgänger entfernte sich schließlich in unbekannte Richtung.

Bei dem Passanten soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit Vollbart und rot-blonden Haaren gehandelt haben. Er soll 170 bis 175 cm groß, und mit einer weißen Jogginghose und einem engen Tanktop bekleidet gewesen sein.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 94484-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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