Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Verkehrsunfall unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots)

Am Samstagmittag verursachte eine 31-Jährige in der Weststadt einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme leistete die mutmaßlich alkoholisierte Frau erheblichen Widerstand.

Nach aktuellen Kenntnissen touchierte gegen 12:00 Uhr die Unfallverursacherin mit ihrem Audi in der Scheffelstraße zunächst einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden VW Passat und riss bei diesem die Frontstoßstange ab. Anschließend fuhr sie auf einen davor parkenden VW-Kleinwagen auf und schob diesen auf einen Pflanzkübel. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 31-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Da die Frau ihre Personalien gegenüber den Polizeibeamten verweigerte, sollten ihre mitgeführten Gegenstände durchsucht werden. Hiergegen wehrte sie sich, in dem sie versuchte, die Beamten körperlich anzugreifen und zu treten. Sie wurde daraufhin zu Boden gebracht und ihr Handschließen angelegt. Als sie zum Streifenwagen gebracht werden sollte, wehrte sich die Festgenommene vehement und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen, wurde bei den Widerstandshandlungen niemand verletzt.

Die Beschuldigte muss nun mit Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte und Beleidung rechnen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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