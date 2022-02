Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Unfall unter Alkoholeinfluss

Linkenheim-Hochstetten (ots)

Eine alkoholisierte 28-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte am Donnerstagabend mit einem geparkten Auto in Linkenheim-Hochstetten und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die Fahrerin war zunächst gegen 22:40 Uhr auf der Georg-Adam-Lang-Straße unterwegs. An der Einmündung "Am Pfarrgarten" kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen geparkten BMW.

Den hinzugerufenen Polizeibeamten kam der Verdacht auf, dass die Pkw-Fahrerin alkoholisiert sein könnte. Ein bei ihr durchgeführter Alkoholtest zeigte schließlich einen Wert von mehr als 1,5 Promille an.

Sie muss nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung rechnen.

