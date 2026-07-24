Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Fußgänger bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Schubkarrenführer durch Pkw erfasst

Am Donnerstagmorgen wurde ein Fußgänger beim Überqueren einer Straße in Neuenstein von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Ein 26-Jähriger war gegen 7:10 Uhr mit seinem Kia von Kirchensall in Richtung Gaisbach unterwegs, als er auf der Gaisbacher Straße mit dem 65-Jährigen und seiner Schubkarre kollidierte. Der Mann prallte zunächst gegen die Motorhaube und dann gegen die Windschutzscheibe, bevor er schließlich vor dem Wagen auf der Fahrbahn liegen blieb. Vermutlich wurde der Autofahrer von der Sonne geblendet und übersah daher den Fußgänger auf der Fahrbahn. Der Senior wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

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