Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung

Main-Tauber-Kreis (ots)

Großrinderfeld: Vor Polizeikontrolle geflüchtet und Kinder gefährdet - Zeugen und möglicherweise gefährdete Personen gesucht

Ein 19-Jähriger flüchtete am Donnerstagnachmittag in Großrinderfeld mit seinem Kleinkraftrad vor einer Polizeikontrolle und gefährdete dabei mehrere Kinder. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte gegen 17 Uhr vier Mopeds auf der Hauptstraße. Da an zwei der Kleinkrafträder keine Kennzeichen angebracht waren, sollten deren Fahrer kontrolliert werden. Die beiden Fahrer ignorierten jedoch die Anhaltesignale und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit. Einer von ihnen fuhr durch mehrere Straßen und war trotz der teilweise unübersichtlichen Verkehrssituation deutlich zu schnell unterwegs. In der Ringstraße spielten im Bereich einer Geburtstagsfeier mehrere Kinder auf der Fahrbahn. Diese mussten zur Seite springen, um nicht von dem Zweirad erfasst zu werden. Der 19-Jährige konnte schließlich angehalten werden. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen am Fuß zu. Sein Führerschein, sein Smartphone und eine am Helm befestigte Kamera wurden sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der zweite Fahrer konnte unerkannt flüchten. Personen, die durch die Fahrweise des 19-Jährigen gefährdet wurden oder Hinweise zur Identität beziehungsweise zur Bekleidung des zweiten Fahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

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