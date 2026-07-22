Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unterschlagung, Unfallflucht und Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Waldbrunn-Waldkatzenbach: Geldbeutel unterschlagen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person unterschlug in der vergangenen Woche einen Geldbeutel in Waldkatzenbach. Am Donnerstag, gegen 19 Uhr, ließ ein 26-Jähriger seinen Geldbeutel auf den Mülltonnen vor dem Haus mit der Hausnummer 17 in der Straße "Zum Katzenstein" versehentlich liegen. Als er am Folgetag, gegen 11 Uhr, zurückkehrte, war der Geldbeutel verschwunden. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Straße "Zum Katzenstein" verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Geldbeutels machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Waldbrunn-Waldkatzenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei in Mosbach sucht nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in Waldkatzenbach nach Zeugen. Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Hyundai die Lindenstraße. Beim Durchfahren einer Engstelle kollidierte der Außenspiegel ihres Fahrzeugs mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden dunklen Audi A6 oder A7. Die Frau hielt an, der Fahrer des Audi entfernte sich allerdings unberechtigt von der Unfallstelle. Der Fahrer wird als dunkelblond, kurzhaarig mit markanten Augenbrauen beschrieben. Außerdem soll am Fahrzeug ein Kennzeichen aus dem Altkreis Tecklenburg (TE) angebracht gewesen sein. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Audi-Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Elztal-Neckarburken: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich am frühen Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Neckarburken. Zwischen 1 Uhr und 1:30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Mörikestraße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht zu beziffern. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Mörikestraße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Kriminalkommissariat Mosbach.

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