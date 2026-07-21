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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Feld in Brand geraten und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Adelsheim-Hergenstadt: Feld in Brand geraten

Am Montagnachmittag geriet ein Feld in Adelsheim-Hergenstadt in Brand. Gegen 13:30 Uhr blieb der Fahrer eines Muldenkippers, welcher Kalk für die Kalkung des Feldes anlieferte, mit seinem Fahrzeug an einer Stromleitung hängen und riss dies ab. Das abgerissene Kabel landete auf dem bereits abgedroschene Feld und verursachte das Feuer. Da ein Leitungsende auf dem angrenzenden Feldweg und auch auf dem Feld selbst lag, gestalteten sich die Löscharbeiten für die Feuerwehr schwierig, da zunächst kaum Wasser eingesetzt werden konnten. Zusätzlich erschwerte ein böiger Wind das Löschen, da dieser die Flammen immer wieder entfachte. Mit 16 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und konnte ihn löschen. Der Sachschaden an den beschädigten Leitungen wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Am Feld entstand kein Schaden.

Osterburken: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei in Buchen sucht nach einer Unfallflucht bei Osterburken am Montagnachmittag den Fahrer eines weißen Pickups. Gegen 15:45 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Ford Transit auf der Landesstraße 582 von Buchen in Richtung Bofsheim unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam ihm der Pickup mit einem mit Holzplatten beladenem Anhänger entgegen. Kurz bevor der Ford-Fahrer den Pickup passierte, löste sich eine der Holzplatten vom Anhänger und landete auf der Frontscheibe des Transits. Hierbei entstanden Schäden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Lenker blieb unverletzt. Der Fahrer des Pickups entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer des Pickups machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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