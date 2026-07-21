Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Unfallflucht im Klebweg - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht am Montag in Künzelsau sucht die Polizei Zeugen. Eine BMW-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug zwischen 16 Uhr und 20 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Klebweg abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie frische Schäden im Bereich der Fahrertür fest. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Rangieren oder Ausparken gegen den BMW gestoßen sein und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Auf der Fahrbahn konnten rote Glassplitter aufgefunden werden, die möglicherweise von der Heckbeleuchtung des Verursacherfahrzeugs stammen. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell