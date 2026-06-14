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POL-GM: Unfall in Drabenderhöhe

POL-GM: Unfall in Drabenderhöhe
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Wiehl (ots)

Ein 26-jähriger Wiehler war am Freitagabend (12. Juni, 19:50 Uhr) auf der Zeitstraße in Drabenderhöhe in Richtung Much unterwegs. Am Drabenderhöher Ortsausgang verlor der Wiehler die Kontrolle über seinen Ford, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen, stieß mit einem geparkten Audi zusammen und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls rollte der Audi einen Abhang linksseitig des Wohnhauses hinunter und kam im Garten zum Stillstand. Der 26-jährige Ford-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Ford als auch der Audi wurden abgeschleppt. Die Bäume, welche durch die Kollision auf die Straße gestürzt waren, wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Für die Dauer dieser Arbeiten musste die Zeitstraße von etwa 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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