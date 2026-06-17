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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Billigheim: LKW mit Auto zusammengestoßen

Bei einem Unfall am Mittwoch auf der Landesstraße 527 zwischen Bittelbronn und Schmelzenhof war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrerin eines Fiat war gegen 11:25 Uhr auf der Verbindungsstraße aus Richtung Billigheim unterwegs. Als sie an der Einmündung zur L527 abbiegen wollte, übersah sie mutmaßlich den aus Richtung Bittelbronn kommenden LKW eines 54-jährigen Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Die Fahrerin des Fiat zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, ihr Beifahrer wurde schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Neckarzimmern: Auto contra Fahrrad - Fahrradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwoch in Neckarzimmern erlitt ein 47-jähriger Mann schwere Verletzungen. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Nissan fuhr gegen 12:50 Uhr im Hornberger Weg von der Hauptstraße kommend. Aus bislang unbekannter Ursache stieß er mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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