Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Drei Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Drei Personen wurden am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1090 bei Bretzfeld leicht verletzt. Gegen 15:20 Uhr wollte ein Autofahrer an der Einmündung zum Alten Berg nach links abbiegen und hielt aufgrund des Gegenverkehrs an. Der unmittelbar dahinter fahrende Pkw-Lenker konnte ebenfalls rechtzeitig anhalten. Ein nachfolgender 39-jähriger Kia-Fahrer erkannte die stehenden Fahrzeuge offenbar zu spät und versuchte, über die Gegenfahrbahn auszuweichen. Hierbei geriet er auf den dortigen Grünstreifen und kollidierte mit dem Opel einer entgegenkommenden 59-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel gegen das Heck des verkehrsbedingt wartenden Mercedes abgewiesen. Die 59-jährige Opel-Fahrerin sowie die 40-jährige Fahrerin des Mercedes und ihr 7-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 50.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 1090 musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.

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