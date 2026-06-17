Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Flugunfall und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Möckmühl-Korb: Zwei Verletzte bei Flugunfall

Bei einem Flugunfall in Möckmühl-Korb am Dienstagabend wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 18 Uhr verlor ein Flugschüler beim Landen auf dem Flugplatz die Kontrolle über sein Ultraleichtflugzeug, weshalb dieses in ein angrenzendes Getreidefeld rollte. Dort stellte sich das Fluggerät auf und überschlug sich. Der Pilot und sein Fluglehrer wurden leicht verletzt. Am Flugzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Dienstag, 15:30 Uhr, und Mittwoch, 1:45 Uhr, verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Unfall in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 45-Jähriger hatte seinen Dodge RAM am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz auf der Theresienwiese abgestellt. Als er am frühen Mittwochmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Schäden in Höhe von circa 8.000 Euro an seinem Auto fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

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