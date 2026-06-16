Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Adelsheim: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Dienstag, 9. Juni bis Freitag, 12. Juni, in Adelsheim ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte fuhr in der Marktstraße auf Höhe einer Metzgerei mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW und flüchtete anschließend. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

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