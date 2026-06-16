Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung

Walldürn (ots)

Walldürn: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstag, 13. Juni bis Sonntag 14. Juni, in Walldürn ein geparktes Auto zerkratzt. Der Seat stand in der Seestraße bei einem dortigen Schnellimbiss. Mit Ausnahme der Fahrzeugfront wurde ringsherum mit einem spitzen Gegenstand hantiert. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist noch unklar. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Walldürn unter der Telefonnummer 06282 92666-0 zu melden.

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