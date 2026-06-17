Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Raubdelikt, Wohnwagen in Flammen und Verkehrsunfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Die Polizei Buchen sucht nach einem Raubdelikt am Dienstagabend in Walldürn nach Zeugen. Gegen 20:50 Uhr sollen vier Personen (ein Mann und drei Frauen) im Bereich eines Schotterparkplatzes neben einer Tankstelle in der Würzburger Straße zunächst gemeinsam einen 18-Jährigen körperlich angegriffen und ihm im weiteren Verlauf sein Smartphone entwendet haben. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen auf dem Schotterparkplatz und im Bereich der Tankstelle machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Adelsheim: Wohnwagen gerät in Brand

Am frühen Mittwochmorgen geriet in Adelsheim ein Wohnwagen in Brand. Der Besitzer des Anhängers hatte diesen in der Nacht in der Siechsteige abgestellt. Gegen 5:20 Uhr stellte er Rauchgeruch und im Anschluss das Feuer fest. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt der Heizung. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Billigheim: Fahrzeug überschlagen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen bei Billigheim-Katzental hat sich ein 67-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen, ein 35-Jähriger wurde leicht verletzt. Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Peugeot fuhr gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 526 von Billigheim in Richtung Katzental. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Der Peugeot blieb schließlich auf dem Dach liegen. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten. Der schwerverletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

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