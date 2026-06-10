Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Aktionstag "Mit Helm - aber sicher" am Krankenhaus Ludmillenstift

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Meppen (ots)

Fahrräder und E-Scooter gehören für viele Jugendliche zum Alltag. Um sie für die Risiken im Straßenverkehr zu sensibilisieren, nahmen heute rund 60 Schülerinnen und Schüler aus der Johannesschule Meppen und dem Windthorst-Gymnasium am Aktionstag "Mit Helm - aber sicher" am Krankenhaus Ludmillenstift teil. Der Aktionstag ist Teil der landesweiten Kampagne 2026 "Helm tragen. Kopf bewahren.".

Ziel der Veranstaltung war es, junge Menschen für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren. Dabei stand insbesondere die Bedeutung des Helmtragens sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Fahrrädern und E-Scootern im Mittelpunkt.

In kleinen Gruppen besuchten die Jugendlichen sechs abwechslungsreiche Stationen und setzten sich dort praxisnah mit verschiedenen Aspekten der Verkehrssicherheit auseinander. Die Inhalte reichten von Erster Hilfe im Notfall über die Schutzwirkung von Helmen und die Gefahren des toten Winkels bis hin zu Fahrrad- und E-Scooter-Parkours. Darüber hinaus erfuhren die Schülerinnen und Schüler, welchen Einfluss Ernährung und Konzentration auf die Sicherheit im Straßenverkehr haben.

Das Polizeikommissariat Meppen organisierte den Aktionstag gemeinsam mit dem Krankenhaus Ludmillenstift Meppen und dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung. Unterstützt wurde der Aktionstag von der Verkehrswacht, der Stadt Meppen, dem Deutschen Roten Kreuz, der Stiftung 'save my brain' sowie der Firma Boll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell