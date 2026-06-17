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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Tödlicher Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Öhringen wurde am Mittwochvormittag ein 82 Jahre alter Fußgänger tödlich verletzt. Gegen 10:25 Uhr überquerte der Mann mit einem Rollator im Bereich der Kreuzung Hunnenstraße/Schillerstraße die Fahrbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen befand er sich vor einem an einer roten Ampel wartenden Lastwagen, als die Ampel auf Grün schaltete und der Lkw anfuhr. Der 82-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg geführt und dauern an.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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