Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Tödlicher Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Öhringen wurde am Mittwochvormittag ein 82 Jahre alter Fußgänger tödlich verletzt. Gegen 10:25 Uhr überquerte der Mann mit einem Rollator im Bereich der Kreuzung Hunnenstraße/Schillerstraße die Fahrbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen befand er sich vor einem an einer roten Ampel wartenden Lastwagen, als die Ampel auf Grün schaltete und der Lkw anfuhr. Der 82-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg geführt und dauern an.

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