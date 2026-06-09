Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Waldbrunn: Drei Verletzte nach Unfall

Ein Toyota und ein VW kollidierten am Montagabend in Waldbrunn. Eine 51-Jährige befuhr gegen 21:15 Uhr mit ihrem VW die Höllgrundstraße vom Landheimweg kommend. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Toyota in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Dabei schnitt er mutmaßlich den Weg der VW-Lenkerin sodass es zur Kollision kam. Eine 10-jährige Mitfahrerin im VW, der 21-Jährige sowie dessen Beifahrer wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Binau: Pkw und Motorrad kollidiert - Zeugen gesucht

Ein 25-jähriger Motorradfahrer erlitt am Montagabend schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 37. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 17:15 Uhr die B37 von Neckargerach in Richtung Binau mit einem Opel Vivaro. Der vor ihm fahrende Kraftrad-Lenker wollte wohl nach links in einen Feldweg abbiegen und ordnete sich mittig der Fahrbahn ein. Beim Abbiegen bemerkte dieser wohl einen entgegenkommenden Pkw, weshalb er eine Ausweichbewegung nach rechts machte und dabei mit dem an ihm vorbeifahrenden Opel kollidierte. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, insbesondere der entgegenkommende Pkw-Lenker, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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