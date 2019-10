POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Unfallzeugen gesucht

Obwohl ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Mitsubishi hängen blieb, fuhr dieser weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zwischen 13 Uhr und 19.50 Uhr am Freitag stand der Pkw in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Öhringen am rechten Fahrbahnrand. Es wird vermutet, dass der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs aus Richtung der Albert-Schweitzer-Straße nach links in die Freiherr-vom-Stein-Straße einbog und hierbei einen zu geringen Seitenabstand hatte. Unfallzeugen werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Niedernhall: Einbruch in Garage

Verschiedene Werkzeuge, die alle mit einem Akku betrieben werden, wurden aus einer Garage im Haldenweg in Niedernhall entwendet. Zudem wurde ein Integralhelm mitgenommen. Die Werkzeuge, ein Akku-Schrauber, ein Akku-Winkelschleifer und eine kleine Akku-Kreissäge, hatten einen Zeitwert von circa 300 Euro. Wie die Unbekannten in die verschlossene Garage gelangten ist derzeit unbekannt. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag in besagter Straße in Niedernhall verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, zu melden. Niedernhall: Reifenschaden führt zur Polizeikontrolle

Ein defekter linker Vorderreifen an einem Opel Corsa führte am Sonntagmorgen in Criesbach zu einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer des Opels fuhr gegen 10.10 Uhr von Niedernhall in Richtung Ingelfingen. Nachdem eine Polizeistreife den Pkw erblickte, sollte dessen Fahrer kontrolliert werden. Es dauerte bis Criesbach ehe der Verkehrsteilnehmer den Anhaltesignalen des Streifenwagens nachkam. Der Grund für die Verzögerung wurde auch schnell bekannt. Knapp über zwei Promille hatte der Mann intus. Die Folgen waren eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins des Mannes.

Öhringen: Schmerzhafte Taxifahrt

Schläge mit High-Heels musste ein 30-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in einem Taxi einstecken. Gemeinsam mit seiner Begleiterin fuhr der Mann von Stuttgart in Richtung Öhringen. Während der Fahrt schlug die Begleiterin mehrfach mit ihren Schuhen gegen den Kopf des Mannes. Nachdem beide in Öhringen ausgestiegen waren verschwand die Dame in einem Wohnhaus. Der Mann, der nicht aus Öhringen stammt, wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Öhringen: Pkw im Parkhaus aufgebrochen

Möglicherweise über den nicht verschlossenen Kofferraum einer DB-A-Klasse gelangten unbekannte Täter ins Fahrzeuginnere des Daimlers. Dieser war von Freitagabend bis Samstagnachmittag im Parkhaus Alte Turnhalle im Öhringer Pfaffenmühlenweg abgestellt. Alles was im Fahrzeug nach Wertgegenstand aussah wurde entwendet. Geschätzt wird die Höhe des Stehlgutes auf 300 Euro. Zeugen, die im oder um das Parkhaus verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 930 0, zu melden.

Öhringen-Ohrnberg: Akku-Werkzeuge entwendet

Hoher Schaden entstand bei einem Diebstahl aus einem Baucontainer in Ohrnberg. Ein Baucontainer in der Straße "Ruckardtshausen" wurde in der Nacht zum Samstag aufgehebelt und zahlreiche Akkuwerkzeuge entwendet. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen die rund um die dortige Baustelle verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

