Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Waldbrunn: Pedelec aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Unklar ist derzeit der Hergang eines Diebstahls in Waldbrunn. Der Besitzer eines Pedelec stellte sein Rad am vergangenen Mittwochabend in seiner Garage in der Hölderlinstraße ab. Am Samstagvormittag fehlte das Pedelec und das dazugehörige Ladegerät. Der Mann stellte zudem fest, dass die Seiteneingangstür seiner Garage zwar geschlossen, jedoch nicht mehr verriegelt war. Der Neupreis des Pedelecs lag vor einem halben Jahr bei rund 4.100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem bisher noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier in Mosbach zu wenden.

Fahrenbach: Gabelstapler beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Fahrenbach, bei einer Schreiner in der Krumbacher Straße in Fahrenbach, einen Gabelstapler beschädigt. Hierbei wurden mehrere Hebel ausgerissen, die Scheibenwischer verbogen, die Luft aus allen vier Reifen gelassen und das Fahrzeug wurde mit Graffiti beschmiert. Zudem wurde Sand in den Tank gefüllt. Demnach ist der Stapler nicht mehr fahrtauglich. Geschätzt wird der Sachschaden auf circa 18.000 Euro bis 20.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier in Mosbach zu wenden.

Osterburken: Einbruch in die Baulandhalle - Zeugen gesucht

Unbekannte haben sich in der Nacht auf Sonntag unerlaubt Zutritt zur Baulandhalle in der Kapellenstraße in Osterburken verschafft. Womöglich kamen die Täter über eine seitliche Eingangstür ins Gebäude. Im Kellerraum wurde der Lagerraum des Damen-Tanzvereins durchwühlt, jedoch konnte bisher nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Auch einen Teil des Vorhangs rissen die Tatverdächtigen herunter. Außerdem konnte auf dem Dach die Abdeckung einer Lampe, welche sich eigentlich über dem Notausgang befindet, entdeckt werden. Bisher konnten keine weiteren Hinweise auf die Täter erlangt werden. Wer jedoch in der tatrelevanten Zeit auffälliges beobachten konnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier in Buchen zu wenden.

Buchen: Täter nach Diebstahl flüchtig - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 17.35 Uhr, lief ein Mann in einem Eiscafé in der Amtsstraße in Buchen an das Ende der Theke. Als die Mitarbeiterin des Eiscafés durch einen Kunden am Straßenverkauf abgelenkt war, entwendete der Unbekannte den Bedienergeldbeutel mit einem Inhalt von mehreren Hundert Euro. Unmittelbar darauf verließ dieser das Eiscafé bereits wieder. Anschließend flüchtete er zu Fuß Richtung Alla-Hopp-Anlage. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolglos. Der Mann, mit südländischem Aussehen, soll circa 170 Zentimeter groß und circa 40 Jahre alt sein. Er trug eine dunkle, eventuell dunkelgrüne, Jacke, deren Ärmel ein anderes grün aufweisen, eine schwarze Basecap und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier in Buchen, Telefonnummer 06281 9040, erbeten.

Neckarzimmern: Verkehrsunfall führt zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr

Auf der Bundesstraße 27, zischen Neckarzimmern und Böttingen, auf Höhe Haßmersheim, kam es am frühen Montagmorgen, gegen 6:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet die aus Richtung Mosbach kommende Fahrerin eines Mazdas aus derzeit nicht bekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte der Mazda den Anhänger eines entgegenkommenden Pkw-Hänger-Gespanns. Der Anhänger geriet ins Schlingern, konnte jedoch durch den Fahrer abgefangen werden. Durch den Aufprall wurde die Achse des Hängers herausgerissen. Der Mazda wurde im Anschluss nach links gegen eine Mauer abgewiesen. Die 38-Jährige Fahrzeuglenkerin wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Bis gegen 9.15 Uhr war die Bundesstraße gesperrt. Zwischenzeitlich ist diese wieder befahrbar.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell