Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auseinandersetzung endet mit zwei Verletzten

Neuss (ots)

Am Freitagabend (28.06.) kam es in der Neusser Innenstadt zu einer Konfrontation, in deren Verlauf zwei Männer verletzt wurden. Gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Auseinandersetzung im Bereich der Krefelder Straße. Zwei Männer im Alter von 23 und 37 Jahren waren nach ersten Erkenntnissen nach einem zunächst verbalen Streit auch körperlich aneinandergeraten. Dabei soll auch eine Glasflasche und eine Schere eingesetzt worden sein. Die beiden Kontrahenten erlitten Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Kriminalpolizei leitete gegen die beiden Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung dürften im privaten Bereich der untereinander bekannten Personen liegen. Die näheren Beweggründe müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

