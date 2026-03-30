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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Sachschaden zwischen 3.000 Euro und 6.000 Euro an mehreren Fahrzeugen verursachte eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen Freitag, 27.03.2026, 21:00 Uhr und Samstag, 28.03.2026, 11:25 Uhr im »Runzmattenweg« im Freiburger Stadtteil Betzenhausen.

Ein Zeuge hatte auffällige Beschädigungen an der Beifahrerseite von drei im öffentlichen Raum geparkten Fahrzeugen bemerkt und die Polizei verständigt. Die betroffenen Autos wurden mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, welche möglicherweise im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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