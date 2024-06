POL-FR: Lenzkirch: Missachtung der Vorfahrt - mehrere Beteiligte verletzt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 08.35 Uhr, stürzte an der Autobahnanschlussstelle Weil am Rhein ein 66-jähriger Motorradfahrer. Er wurde schwer verletzt, seine 68-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die Autobahn A 5 in Richtung Süden und wechselte nach dem ...

