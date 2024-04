Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Unfallflucht - Kind verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 12.04.2024, gegen 13.10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Audi die Vörstetter Straße in Gundelfingen und bog an der Kreuzung zur Alten Bundestraße bei Grünlicht nach rechts in diese ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer, welcher ebenfalls bei Grünlicht den Fußgängerfurt queren wollte.

Durch den Anstoß am Fahrrad stürzte der Junge auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Hupend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Audi A4 oder A6 gehandelt haben. Aus dem Fahrzeug war laute Musik im orientalischen Stil zu hören. Der Fahrer soll rund 30-35 Jahre alt gewesen sein, trug Glatze oder sehr kurzes Haar, einen dunklen Bar und hatte arabisches Aussehen.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrzeug machen können.

Insbesondere zwei Passanten, die dem Jungen an der Unfallstelle geholfen haben und bei denen es sich um einen jüngeren und einen älteren Mann gehandelt haben soll werden als wichtige Zeugen dringend gesucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell