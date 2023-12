POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrssicherheitsarbeit - 23 Fahrerinnen und Fahrer angezeigt

Freiburg (ots) - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Ortseingang von Obersäckingen kam es am Donnerstag, 07.12.2023, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort parkierter VW Golf wurde zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert. Am Golf entstand am Heck ein Schaden von rund 1500 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft ...

