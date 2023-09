Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Autofahrer bei Kollision mit Ampel verletzt

Freiburg (ots)

Freiburg-Stühlinger: Am heutigen Freitag, 29.09.2023, kollidierte ein 47-jähriger Autofahrer mit einer sich auf einer Verkehrsinsel befindlichen Lichtzeichenanlage und verletzte sich hierbei. Er befuhr die Friedhofstraße in südliche Richtung, als er aus bislang unbekannter Ursache nach der Haltestelle "Hauptfriedhof" nach links von der Fahrbahn abkam. Der Signalmast wurde vollständig umgeknickt und ragte teilweise auf den danebenliegenden Gleiskörper. Der Mast musste daher in Folge durch eine Fachfirma abgetrennt werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der leicht verletzte Fahrer wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

