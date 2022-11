Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin wendet im Bürgerwaldtunnel und verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 14.11.2022, hat eine Autofahrerin auf der A 98 im Bürgerwaldtunnel bei WT-Tiengen gewendet und einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 09.15 Uhr war die 25-jährige in Fahrtrichtung Waldshut im Tunnel in einen Stau geraten. Sie missachtete die doppelte durchgezogene Fahrstreifenbegrenzungen und lenkte ihr Auto auf den Gegenfahrstreifen, um zu wenden. Es kam zur Kollision mit einem in Richtung Lauchringen fahrenden Pkw einer gleichaltrigen Frau. Verletzt wurde niemand. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 20000 Euro. Auf die wendende Autofahrerin kommen ein Bußgeld in Höhe von mindestens 290 Euro, zwei Punkte und ein monatiges Fahrverbot zu.

