Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/Gutach: Heckenbrand - Hinweise gesucht

Freiburg (ots)

Ein beginnender Heckenbrand wurde der Polizei am Samstag, den 23.04.22, gegen 16:30 Uhr, gemeldet. Unterhalb des Schwimmbads in Gutach glimmte es mutmaßlich in einer Hecke, ein Brandausbruch konnte jedoch durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Zeugen berichteten, dass sich im Vorfeld des Brandes eine mehrköpfige Familie/Personen im Bereich der Hecke aufgehalten hatte/n. Ob das Feuer vorsätzlich oder aufgrund von Unachtsamkeit gelegt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch unter Telefon: 07681/4074-0.

