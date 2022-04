Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/Waldkirch-Kollnau: Motorrollerfahrer zückt während Streit Schlagstock und verletzt zwei Männer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 24.04.22, wurde die Polizei gegen 02:00 Uhr zu einem Einsatz in die Kastelbergstraße nach Kollnau gerufen. Zwei junge Männer waren auf dem Nachhauseweg von einer Kneipe und kamen etwa im Bereich Gewerbestraße mit einem anderen jungen Mann, der sich auf einem Motorroller genähert hatte, in ein Streitgespräch. Der bislang noch nicht ermittelte Rollerfahrer zog im Laufe der Auseinandersetzung einen Schlagstock und schlug unvermittelt jeweils auf die Köpfe der beiden Männer und flüchtete anschließend auf dem Roller. Beide Angegriffenen zogen sich Verletzungen zu und mussten medizinisch behandelt werden. Das Polizeirevier Waldkirch sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können unter Telefon: 07681/4074-0.

