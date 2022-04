Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-A5: Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss und mit nicht zugelassenem Pkw-Zug auf der A5

Freiburg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, den 21.04.22, kontrollierte die Verkehrspolizei gegen 14.00 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Nord und Freiburg-Mitte einen Pkw mit Anhänger und französischem Kennzeichen. Der 28-jährige Fahrer französischer Staatsbürgerschaft stand dabei wie sich herausstellte unter Drogeneinfluss. Eine Begutachtung des Pkws durch den TÜV Süd ergab zudem erhebliche Mängel am Fahrzeug. Der Anhänger wurde final als verkehrsunsicher bewertet. Daraufhin wurde der Pkw-Zug bis zu seinem Abtransport auf eine Abstellfläche verbracht. Weitere Kontrollen ergaben, dass der Pkw seit über zwei Jahren nicht mehr für den Verkehr zugelassen und auch der Betrieb des Anhängers von französischen Behörden seit mehr als einem Jahr untersagt ist. Bei gültigem Führerschein war jedoch die für die Fahrzeugkombination benötigte Fahrerlaubnisklasse BE bereits seit über fünf Jahren abgelaufen. Der Pkw-Fahrer wurde auf die Dienststelle verbracht und von ihm eine Sicherheitsleistung von 500 Euro erhoben. Die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung des Pkws wurden in Verwahrung genommen und der Zulassungsstelle Freiburg übersandt. Der Mann wird sich nun wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten müssen.

ek

vpi/dh

