Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/Elzach: Verkehrsunfall mit Verletzten

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 22.04.22, ereignete sich gegen 15:15 Uhr in der Freiburger Straße in Elzach ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Zweiradfahrern. Zuvor stockte vor dem Kreisverkehr, Hauptstraße/Freiburger Straße, in Richtung Waldkirch der Verkehr. Mehrere Autofahrer und der Fahrer eines elektrisch unterstützten Fahrrades (Pedelec) standen nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei im Verkehrsstau, als von hinten kommend ein Motorradfahrer die Situation falsch einschätzte oder nicht rechtzeitig bemerkte. Der 1960 geborene Mann versuchte noch rechts zwischen den stehenden Fahrzeugen und der Bordsteinkante vorbeizukommen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Motorrad und konnte eine Kollision mit dem Radfahrer und einem Auto nicht mehr verhindern. Er und der stehende Pedelec-Fahrer wurden verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pedelec sowie am Auto und am Motorrad des Unfallverursachers entstand Sachschaden.

