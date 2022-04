POL-KA: (KA) Waghäusel - Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) - Der Akku eines sogenannten Hoverboards ist am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in Walzbachtal-Jöhlingen in Brand geraten und hat das Haus unbewohnbar gemacht. Das Sportgerät war am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zum Laden an einer Steckdose im Büro angeschlossen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Akku des "Waveboards" offenbar in Brand ...

