POL-FR: Freiburg: LEA Freiburg- Diebesgut bei Zimmerkontrolle sichergestellt- Festnahme- Geschädigtenaufruf

Freiburg (ots)

Im Auftrag des RP Freiburg wurden in der Müllheimerstraße in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete (LEA) Freiburg am 30.09.201 Zimmerkontrollen zum Zwecke der Sicherheit und Hygiene durchgeführt. Dabei konnten mehrere gestohlene Wertgegenstände, wie Fahrräder, Laptops, Tablets, Handys sowie ein hochwertiges Kamerastativ sichergestellt werden. Zu vielen Gegenständen konnten die Besitzer bereits ermittelt werden. Zu einem Citybike der Marke "Bergamont" in der Farbe schwarz, einigen Laptops und Tablets konnten allerdings noch keine Besitzer ausfindig gemacht werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 31- sowie einen 28-Jährigen. Das Amtsgericht Freiburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl gegen die beiden Männer erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Die mutmaßlichen Täter konnten beide festgenommen werden und befinden sich aktuell in der Justizvollzugsanstalt.

Geschädigte, denen in den letzten Monaten oben beschriebene Wertgegenstände abhandenkamen, werden gebeten, sich zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 0761/4906-5000 zu melden.

