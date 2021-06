Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Firmeneinbruch in Höxter - Zeugenaufruf

Höxter (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 29. Juni, sind Unbekannte in einen Obsthandel an der Albaxer Straße in Höxter eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in das Bürogebäude ein und richteten dabei einen Schaden an, der von der Polizei als mehr 5.000 Euro geschätzt wird. Entwendet wurden Bargeld und andere Gegenstände. Wer in dem fraglichen Zeitraum zwischen 18 Uhr am Vorabend und 6 Uhr am Dienstag - oder bereits zuvor - Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 in Verbindung zu setzen. /ell

