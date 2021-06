Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bad Driburg (ots)

Ein Zigarettenautomat an der Brakeler Straße wurde in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen gewaltsam geöffnet. Aus dem Automaten wurde eine unbekannte Menge Zigarettenschachteln und Bargeld entwendet. Die Polizei Höxter, 05271-9620, bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Aufbruch in Verbindung stehen könnten. /TT.

