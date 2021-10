Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 27.10.2021, gegen 08.00 Uhr, in Degerfelden die Straße am Waidbach und wollte auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 17-jährige Motorradfahrerin, welche auf der Bundesstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Lörrach unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Motorradfahrerin prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw und stürzte. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt. Zusammen mit ihrem Vater suchte sie einen Arzt auf. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

