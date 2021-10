Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Am helllichten Tag in Wohnung eingedrungen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 27.10.2021, am helllichten Tag, ist ein Unbekannter in eine Wohnung in der Moltkestraße in WT-Waldshut eingedrungen. Gegen 10:40 Uhr nahm die Wohnungsinhaberin verdächtige Geräusche wahr. Sie befand sich im Bad und verständigte die Polizei. In der Zwischenzeit hatte vermutlich ein Tatverdächtiger das Wohnzimmer und das Schlafzimmer der Frau durchwühlt. Nach ersten Feststellungen fehlt nichts. In das Haus war der Einbrecher über eine unterhalb eines offenen Fensters stehende Papiermülltonne gelangt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07741 8316-0)!

