Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Streitigkeiten mit Messerangriff

Freiburg (ots)

March-Buchheim - Am Mittwoch, 14.07.2021, gegen 10:00 Uhr, ist es zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft Am Galgenacker zu Streitigkeiten gekommen. In der Folge soll einer der Beiden, ein 22-jähirger Gambier, den anderen, ein 35-jähriger Gambier mit einem großen Küchenmesser angegriffen haben. Der Angegriffene flüchtete, verletzt wurde niemand. Die Polizei lieferte den Angreifer in eine psychiatrische Klinik ein. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

