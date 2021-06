Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Holzbrett und Plastikschüssel auf Herd verbrannt

Freiburg (ots)

Eine Frau teilte am Dienstag, 22.06.2021, gegen 19.45 Uhr, Rauch aus einer Wohnung in der Adalbert-Stifter-Straße mit. Auch sei ein Rauchmelder zu hören. Die Feuerwehr verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt in die Wohnung. Ursächlich für die Rauchentwicklung waren ein verkohltes Holzbrett sowie eine geschmolzene Plastikschüssel, welche auf dem Kochfeld des eingeschalteten Herdes standen. Die Bewohnerin musste von der Feuerwehr geweckt werden. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

