Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Holzabgabe auf Recyclinghof endet in handfester Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

Ein Ehepaar wollte am Mittwoch, 07.04.2021, gegen 16.15 Uhr, Holzabfälle auf dem Recyclinghof in Märkt abgeben. Aufgrund der Beschaffenheit des Holzes wurde dies von einem Mitarbeiter des Recyclinghofes verneint. Dies brachte den 48-jährigen Ehemann wohl so in Rage, dass er den Mitarbeiter zu Boden gestoßen haben soll. Ein 76-jähriger Mann wollte dem Mitarbeiter zur Hilfe kommen, wurde aber von dem Ehemann ebenfalls zu Boden gestoßen. Die 43-jährige Ehefrau soll dem am Boden liegenden 76-Jährigen ins Gesicht getreten haben. Im weiteren Verlauf hat der 76-Jährige wohl ein Holzbrett genommen und dieses gegen den Kopf der Ehefrau geschlagen. Danach wurde von einem gegenseitigen Schlagabtausch zwischen dem 76-Jährigen und dem Ehepaar berichtet. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Zudem wurden zwei Brillen beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen alle drei Beteiligte wegen Körperverletzung aufgenommen.

