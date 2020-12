Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus gesucht

DemminDemmin (ots)

Am 14.12.2020 ist es in Demmin Meyenkrebs zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:40 Uhr Zutritt zum Einfamilienhaus und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten des Hauses. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998- 258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

