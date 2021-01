Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pkw kollidiert mit Fahrrad - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 28.01.2021, ist in Schopfheim ein Pkw mit einem Fahrrad kollidiert. Der 41 Jahre alte Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 68-jähriger Toyota-Fahrer hatte gegen 19.25 Uhr die Vorfahrt des Radfahrers missachtet, als er von der Bismarckstraße in die Wiechser Straße einbog. Der Radfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw auf die Straße. Das vom Radfahrer benutzte Fahrrad war nachträglich mit einem Elektromotor versehen worden, die Beleuchtung fehlte. Das Fahrrad wurde für weitere technische Überprüfungen sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

