Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Männer bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung wurde die Polizei am Samstag, 04.07.20, gegen 16.35 Uhr, in den Grüttweg gerufen. Hier kam es möglicherweise aufgrund privater Angelegenheiten zwischen zwei Männern zur körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher auch ein Taschenmesser eingesetzt wurde. Ein 39-jähriger Mann erlitt eine Schnittverletzung an der Hand und sein Kontrahent eine Verletzung am Bauch, die durch ein Messer hervorgerufen wurde. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell