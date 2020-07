Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hecklingen: Sachbeschädigung an Hausfassade - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 00:39 Uhr erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Mitteilung, dass in Kenzingen-Hecklingen, Am Weieracker, eine Hausfassade mit rohen Eiern beworfen wurde.

Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, war zuvor eine kleine Gruppe von 3 - 4 Jugendlichen mit Fahrrädern in der Ortschaft unterwegs, welche schließlich die Eier gegen das Anwesen warfen. Im Anschluss flüchteten die Personen unerkannt mit ihren Fahrrädern.

Durch die rohen Eier entstand an der Hausfassade ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

PR Emmendingen/OW - FLZ PPFR/MS

